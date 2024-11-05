Эксперт: в ноябре в России наблюдается бурный рост мошеннических схем

В России в ноябре наблюдается бурный рост различных мошеннических схем, что во многом связано со множеством разных распродаж и скидок, которые проводятся в это время года по всему миру. Чаще всего россиян пытаются обмануть с помощью поддельных сайтов интернет-магазинов, предупредил завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, эксперт АО «ЦИКАДА» Юрий Силаев в беседе с RT.

По словам специалиста, мошенники массово создают поддельные сайты и соблазняют россиян перейти на них низкими ценами и обещаниями беспрецедентных распродаж.

«У таких сайтов даже может быть «обслуживающий персонал», обрабатывающий заказы по телефону. Однако подобные фальшивые сайты просят 100%-ную предоплату товара, и после оплаты покупатели не получают свой заказ», — пояснил Силаев.

Он призвал покупать товары только на проверенных площадках и всегда обращать внимание на адреса сайтов и отзывы. Кроме того, важно загружать приложения на телефон из официальных магазинов и только после изучения информации о владельце и разработчике.

Если при покупке товара на каком-то сайте продавец просит оплатить его нестандартным методом, предлагает малоизвестные платежные системы или прямой банковский счет – это признак мошенничества. Также Силаев призвал с подозрением относиться к промокодам, скидочным картам и акциям, а также никогда не переходить по незнакомым ссылкам из сообщений, не вводить личные данные и платежную информацию на незнакомых ресурсах или в сообщениях неизвестным людям.

До этого эксперты исследовали выяснили, что высокая активность мошенников не подорвала доверие россиян к онлайн-торговле. В прошлом году, к примеру, с мошенничеством столкнулись 42% россиян (годом ранее – 31%). Во многом это связано с тем, что мошенники становятся изобретательнее, совершенствуют внешний вид фишинговых сайтов и придумывают новые схемы: с купонами, фейковыми приложениями, отметили аналитики.

Ранее эксперты объяснили, как понять, что звонит мошенник.