Россияне стали чаще сталкиваться с мошенниками в интернет-магазинах

Высокая активность мошенников в 2023 году не подорвала доверие россиян к онлайн-торговле. Это показало исследование сервиса «Даркстор у дома», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Покупки в интернете чаще совершают россияне в возрасте от 26 до 34 лет (65%), живущие в Москве и Санкт-Петербурге, а также жители городов-миллионников (83%). По сравнению с данными аналогичного опроса, проведенного компанией в конце декабря 2022 года, интенсивность онлайн-заказов выросла на 13 п. п.: 57% участников отметили, что в 2023 году пользовались интернет-магазинами чаще одного раза в неделю.

Среди положительных сторон онлайн-покупок пользователи подчеркивают удобство оплаты (61%) и расширение ассортимента товаров (60%), произошедшие за последние годы, а также экономию времени относительно оффлайн-покупок (55%).

По сравнению с исследованием прошлого года, в 2023 году выросла доля покупателей, для которых важна возможность выбора разных вариантов онлайн-оплаты заказанных товаров. Также ориентиром становятся цены, например: 35% участников опроса считают, что благодаря маркетплейсам и онлайн-магазинам получается значительно экономить.

Вместе с тем более 10% респондентов отметили, что заказывают реже, чем раньше. Среди самых частых причин, которые влияют на отказ от покупок в интернете, пользователи приводят нехватку информации о товаре (26%), опасения по части безопасности (25%), длительные сроки и / или срывы доставки (22%) и неудобство оформления заказа (19%).

Некоторые участники опроса, как и годом ранее, сталкивались с мошенничеством, и их доля растет (42% в 2023-м против 31% в 2022 году). Во многом это связано с тем, что мошенники становятся изобретательнее, совершенствуют внешний вид фишинговых сайтов и придумывают новые схемы: с купонами, фейковыми приложениями, отметили аналитики.

Исследование показало, что несмотря на активизацию мошенников в 2023 году, покупатели в целом или абсолютно доверяют интернет-магазинам (68% против 62% годом ранее), совершая все больше покупок онлайн. При этом с каждым годом возрастают требования к клиентскому сервису и безопасности в сети.

Ранее россиян предупредили о новом виде мошенничества в интернете.