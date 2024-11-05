В московском метро человек оказался на рельсах

В московском метро на одной из станций Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) были временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщает Дептранс города.

На каком участке линии произошел инцидент, не уточняется.

На данный момент специалисты уже восстановили движение, поезда вводятся в график.

О том, по какой причине на рельсах оказался человек, в каком он состоянии, какие травмы получил и другие подробности произошедшего не уточняются.

Похожий инцидент произошел 23 октября на желтой линии московского метрополитена.

Подобное ЧП произошло в Санкт-Петербурге на красной ветке метро минувшим летом. Состав остановили на станции «Площадь Ленина», после чего попросили пассажиров покинуть вагон. Человека достали и оказали ему всю необходимую помощь.

Ранее в Петербурге мальчик оказался в больнице после попадания в механизм эскалатора метро.