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В московском метро человек оказался на рельсах

В Москве на желтой ветке метро приостановили поезда из-за человека на рельсах

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РИА «Новости»

В Московском метро на одной из станций Калининской линии произошла авария. Об этом сообщает Дептранс города.

Инцидент произошел на восточном участке линии. На путях оказался человек, из-за чего движение на отрезке от станции «Новогиреево» до «Марксистской» было приостановлено.

На данный момент специалисты уже восстановили движение, поезда вводятся в график.

О том, по какой причине на рельсах оказался человек, в каком он состоянии, какие травмы получил и другие подробности произошедшего не уточняются.

До этого подобный инцидент произошел в Петербурге, на красной ветке метро. Состав остановили на станции «Площадь Ленина», после чего попросили пассажиров покинуть вагон.

В результате человека достали и оказали ему всю необходимую помощь.

Авария повлияла на график поездов. На двух отрезках ветки спешащим на работу людям пришлось ждать транспорт дольше, чем обычно.

Ранее в Петербурге мужчина прыгнул на рельсы в метро из-за упавшей пачки чая.

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