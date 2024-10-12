Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США военного приговорили к 14 годам тюрьма за попытку помощи «Исламскому государству»

Военный США получил 14 лет тюрьмы за попытку заманить сослуживцев в засаду ИГ

close
Depositphotos

Суд в США приговорил бывшего военнослужащего к 14 годам тюремного заключения за попытку помочь международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) устроить засаду на других американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает министерство юстиции страны.

Отмечается, что гражданин США 24-летний Коул Бриджес, также известный как Коул Гонсалес, проживающий в городе Стоу в штате Огайо, был приговорен к 168 месяцам тюремного заключения с последующим 10-летним освобождением под надзор за попытку передать деньги ИГ и попытку убийства американских солдат руками террористов.

При этом Associated Press отмечает, что сам Бриджес просил приговорить его к 40 годам тюремного заключения. Но судья Льюис Лиман решил, что 14 лет тюрьмы для военнослужащего будет достаточно, учитывая то, что он в действительности общался не с террористами, а агентом ФБР под прикрытием.

Ранее американского пенсионера осудили за наемничество в ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами