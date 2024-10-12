В США военного приговорили к 14 годам тюрьма за попытку помощи «Исламскому государству»

Суд в США приговорил бывшего военнослужащего к 14 годам тюремного заключения за попытку помочь международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) устроить засаду на других американских военных на Ближнем Востоке. Об этом сообщает министерство юстиции страны.

Отмечается, что гражданин США 24-летний Коул Бриджес, также известный как Коул Гонсалес, проживающий в городе Стоу в штате Огайо, был приговорен к 168 месяцам тюремного заключения с последующим 10-летним освобождением под надзор за попытку передать деньги ИГ и попытку убийства американских солдат руками террористов.

При этом Associated Press отмечает, что сам Бриджес просил приговорить его к 40 годам тюремного заключения. Но судья Льюис Лиман решил, что 14 лет тюрьмы для военнослужащего будет достаточно, учитывая то, что он в действительности общался не с террористами, а агентом ФБР под прикрытием.

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