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США предрекли повторение 11 сентября

Сенатор США Грэм: страну ждет новое 11 сентября из-за Байдена и Харрис

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Продолжение внешнеполитического курса администрации президента США Джо Байдена и его «правой руки», кандидаты в главы государства от демократов Камалы Харрис, создает угрозу для страны, считает американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), передает Fox News. По его словам, в случае победы на выборах нынешнего вице-президента, государство ждет теракт в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

«Я никогда не был так обеспокоен возможностью ядерного прорыва Ирана, как сейчас. Я никогда не был так обеспокоен возможностью повторного 11 сентября против Америки, как сейчас. Вывод войск из Афганистана подсадил каждого джихадиста на стероиды. У нас прорвана граница. В нашей стране больше террористов, чем когда-либо, что я могу вспомнить, когда-либо связанное с терроризмом», — отметил Грэм.

Он добавил, что администрация Байдена, частью которой является Харрис, не может завершить конфликт на Украине и сдержать Иран на Ближнем Востоке. Грэм подчеркнул, что у Белого дома нет никакого плана для урегулирования данных кризисов.

Ранее Байдена обвинили в возрождении террористических группировок, угрожающих США.

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