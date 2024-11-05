В Гидрометцентре предупредили о снеге в Москве 5 ноября

Мокрый снег, облачность с прояснениями ожидаются в Москве 5 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дневная температура воздуха в столице составит от -1 до +1°С. В ночь на 6 ноября температура в Москве может опуститься до -6°С.

Ожидается ветер до 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье 5 ноября температура будет колебаться в пределах от -4 до +1°С. В ночь на 6 октября столбики термометров могут опуститься до отметки -8°С.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что к концу недели воздух в Москве прогреется до +10℃.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что сильный ветер в пределах 25-30 метров в секунду и осадки прогнозируются в период с 3 по 5 ноября в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Он пояснил, что причиной ухудшения погоды стал факт того, что европейская территория оказалась «в тылу циклона».

По словам эксперта погоды, среднемесячное значение температуры воздуха в центре европейской части России прогнозируется в пределах климатической нормы для ноября.

Ранее климатолог объяснил, почему число ураганов и циклонов в России будет расти.