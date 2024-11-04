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На юго-востоке Иране произошло землетрясение

В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла

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Depositphotos

В юго-восточной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Подземные толчки произошли вечером 3 ноября. Очаг землетрясения залегал на глубине восьми километров в окрестностях города Бардсир в провинции Керман.

В этот же день землетрясение магнитудой 4,8 балла по шкале Рихтера произошло недалеко от города Гермсар, расположенного на севере Ирана в провинции Семнан. Толчки ощущались в Тегеране, а также в его пригороде — городе Кередж. Кроме того, по данным агентства, толчки ощущались и в городе Кум, который является административным центром одноименной провинции недалеко от Тегерана.

27 октября в южной провинции Турции Адана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр сейсмического явления находился на глубине приблизительно 20 километров.

Ранее землетрясение зафиксировали у северных Курил.

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