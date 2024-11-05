Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с двумя гелиогеофизическими спутниками «Ионосфера-М» и 53 дополнительными космическими аппаратами как российского, так и иностранного производства отправилась в полет с площадки 1С космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Примерно через девять с половиной минут после старта головная часть вместе с разгонным блоком «Фрегат» отделилась от третьей ступени ракеты. Основные спутники на борту — гелиогеофизические аппараты «Ионосфера-М» №1 и №2, их выведение на солнечно-синхронную орбиту запланировано в течение следующего часа.

Как уточнили в пресс-службе российской частной компании «Спутникс», помимо «Ионосфер» на орбиту будет выведено 28 спутников их производства. Одновременный запуск 51 аппарата установит новый рекорд в истории российской космонавтики.

Космический комплекс «Ионозонд» разрабатывается для мониторинга гелиогеофизической ситуации (космической погоды) и предназначен для решения множества задач, включая наблюдение за ионосферой и Солнцем. В частности, планируется изучение распределения озона в верхних слоях атмосферы и мониторинг радиационной обстановки.

Комплекс будет состоять из четырех спутников «Ионосфера-М» и одного «Зонд-М». Запуск последних двух аппаратов намечен на апрель 2025 года.

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