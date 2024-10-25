Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае раскрыли, когда первых туристов запустят в космос

SCMP: компания Deep Blue Aerospace продала первые билеты на путешествие в космос

close
Shutterstock

Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, которое запланировано на 2027 год. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

«Первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут», — говорится в публикации.

По данным SCMP, в течение этого небольшого путешествия туристы смогут испытать около пяти минут невесомости в открытом космосе, прежде чем вернуться на Землю.

Как пишет издание, стоимость билетов составила порядка 1,5 миллиона юаней, или $210 тысяч за каждый. Торги прошли во время прямой трансляции в китайском интернет-магазине Taobao, билеты раскупили за четыре минуты.

Deep Blue Aerospace позже сообщила, что планирует продать еще несколько билетов в ноябре.

До этого ученые из Университетского колледжа Лондона предупредили, что участники будущих марсианских миссий могут не пережить экспедиции из-за длительного воздействия космической радиации.

Ранее ученые выяснили, приводят ли полеты в космос к эректильной дисфункции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами