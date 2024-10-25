В Китае раскрыли, когда первых туристов запустят в космос

Китайская частная космическая компания Deep Blue Aerospace продала первые два билета на космическое путешествие, которое запланировано на 2027 год. Об этом пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

«Первые пассажиры отправятся в путешествие продолжительностью около 12 минут», — говорится в публикации.

По данным SCMP, в течение этого небольшого путешествия туристы смогут испытать около пяти минут невесомости в открытом космосе, прежде чем вернуться на Землю.

Как пишет издание, стоимость билетов составила порядка 1,5 миллиона юаней, или $210 тысяч за каждый. Торги прошли во время прямой трансляции в китайском интернет-магазине Taobao, билеты раскупили за четыре минуты.

Deep Blue Aerospace позже сообщила, что планирует продать еще несколько билетов в ноябре.

До этого ученые из Университетского колледжа Лондона предупредили, что участники будущих марсианских миссий могут не пережить экспедиции из-за длительного воздействия космической радиации.

Ранее ученые выяснили, приводят ли полеты в космос к эректильной дисфункции.