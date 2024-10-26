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Ученые допустили существование жизни в открытом космосе

arXiv: космические организмы могут жить в 100-метровых прозрачных сферах

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Leiden University Linnartz/Tielens

Американские астробиологи из Гарвардского университета смоделировали среду, в которой могла бы существовать внепланетная жизнь в открытом космосе. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных материалов arXiv.

Хотя планеты кажутся идеальными местами для поиска жизни, теоретически организмы могли бы процветать и вне крупных небесных тел при наличии ряда условий.

По словам исследователей, любое биологическое сообщество в космосе должно решить несколько задач. Во-первых, им необходимо поддерживать внутреннее давление, сопротивляясь окружающему вакууму. Поэтому колонии необходимо сформировать мембрану или оболочку.

Следующий шаг — обеспечивать достаточно высокую температуру для существования жидкой воды. На Земле это достигается за счет парникового эффекта атмосферы.

Во внепланетной среде организмы могут прибегать к методу, которым пользуются сахарские серебряные муравьи. Эти насекомые регулируют внутреннюю температуру, варьируя длины волн света, которые они поглощают или отражают. Внешняя мембрана космической колонии может обладать теми же свойствами.

В отсутствие гравитации органическая колония должна будет преодолеть потерю легких элементов и пополнять их каким-либо способом.

Наконец, колония должна находиться в обитаемой зоне звезды, получая максимально возможное количество солнечного света. Другие ресурсы, такие как углерод или кислород, гипотетическое сообщество может найти на астероидах, а затем перейти к полностью замкнутой системе.

Ученые считают, что этот возможный организм или группа организмов будет выглядеть как прозрачная сфера из тонкого и твердого материала.

Ранее исследователи назвали фактор, способный положить конец развитой внеземной цивилизации за 1000 лет.

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