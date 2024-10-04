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Украинская разведка заявила о подрыве машины начальника охраны ЗАЭС

ГУР Украины: в Энергодаре подорвали машину начальника охраны ЗАЭС

В городе Энергодаре подорвали автомобиль, в котором якобы находился начальник охраны Запорожской АЭС Андрей Короткий. Кадры взрыва в своем Telegram-канале опубликовало главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

Представители ГУР утверждают, что взрыв произошел около 07:00. Подробности случившегося не приводятся.

Причиной возможного подрыва машины Короткого украинская разведка называет тот факт, что мужчина сотрудничал с российскими властями и передавал им списки сотрудников ЗАЭС, которые придерживались проукраинской позиции.

Также ГУР обвиняет мужчину в том, что он устраивал мероприятия в поддержку Вооруженных сил России, а также возглавлял совет депутатов в Энергодаре.

29 сентября ВСУ уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области. Представители ЗАЭС заявили, что удар был направлен на дестабилизацию обстановки в городе.

28 сентября постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны Украины.

Ранее в администрации Энергодара рассказали о новой тактике ударов ВСУ по городу.

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