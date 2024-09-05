Путин назвал «священным долгом» выдавить ВСУ из Курской области

Можно только представить, что будет в Европе в случае зеркального ответа России на обстрелы Курской и Запорожской атомных электростанций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

Он назвал попытки Вооруженных сил Украины наносить удары по АЭС опасными терактами.

Президент подчеркнул, что «священный долг» России состоит в том, чтобы «выбросить» украинских военных с территории Курской области и защитить российских граждан.

В августе врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают попытки проникнуть в Курчатов, где расположена Курская АЭС.

В связи с этим в Курчатовском районе и на Курской АЭС были введены дополнительные режимные меры. В частности, ограничен въезд в город Курчатов.

Девятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главной темой мероприятия в этом году станет «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления.

Ранее ученые рассказали о радиационном состояним на Курской АЭС.