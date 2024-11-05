Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян защитят от кредитного мошенничества

ЦБ: в России введут многоуровневую систему защиты от кредитного мошенничества

close
Shutterstock/KieferPix

В России разрабатывается новая многоуровневая система защиты граждан от кредитного мошенничества. Законопроект уже создан и в настоящее время обсуждается с правительственными органами, сообщил «Известиям» заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов.

Он отметил, что планируется установить определенные требования для кредитных и микрофинансовых учреждений.

Одним из предложений является введение обязательного «периода охлаждения» для потребительских кредитов на сумму свыше 50 тысяч рублей, который будет действовать между подписанием договора и фактическим получением денег. Ранее в ЦБ сообщали, что для займов от 50 до 200 тысяч рублей этот период составит четыре часа, а для сумм свыше 200 тысяч рублей — два дня. При этом данные требования не будут касаться ипотечных и автокредитов, если средства поступают напрямую на счет автодилера. Эта инициатива уже была направлена министерству финансов.

Также планируется обязывать банки передавать сведения о новых кредитах в бюро кредитных историй (БКИ) в течение суток, добавил Алексей Гузнов. В настоящее время банки обязаны делать это не позже чем за два рабочих дня.

Заместитель председателя ЦБ указал, что ускорение передачи данных по кредитам уже обсуждалось с финансовыми учреждениями и БКИ, и для внедрения этой системы потребуется техническая подготовка. Новая система защиты граждан от мошенничества также должна будет интегрироваться с существующими механизмами защиты финансовых переводов. Власти уже согласились с необходимостью введения этого инструмента для защиты потребителей, и сейчас обсуждаются лишь детали реализации, отметил Алексей Гузнов.

Сообщалось, что в Красноярском крае 61-летняя женщина девять месяцев выплачивала мошенникам кредит, которого не существовало.

Ранее выяснилось, что россияне предпочитают копить деньги, а не брать кредиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами