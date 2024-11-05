Россияне предпочитают копить деньги, а не брать кредиты

Регулярно пополняют накопления чуть больше трети подрабатывающих россиян (39,5%), а остальным не удается копить деньги систематически: 41% респондентов иногда откладывает небольшую сумму, а 19% тратит весь заработок сразу. Это показало исследование Ventra Go!, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Больше всего удается накопить сборщикам заказов, работникам торгового зала, разнорабочим, репетиторам или операторам колл-центра. Больше половины опрошенных (54,7%) отметили, что хотели бы сохранять от 10 до 30% своего дохода в сбережения, а 25% опрошенных готовы откладывать меньше 10% месячного заработка.

Самая популярная цель накоплений с подработок у россиян — создание финансовой подушки безопасности (37,2%). Помимо этого, у представителей разных поколений есть и другие приоритетные цели: например, россияне старше 40 копят на ремонт или автомобиль. Покупка новой одежды и проверка здоровья больше интересует миллениалов, а зумеры чаще копят на технику или путешествия.

Более половины подрабатывающих копят, чтобы быть счастливыми — 34,4% чувствуют себя увереннее и свободнее, когда есть свободные деньги, а 27% респондентов радуют себя незапланированными покупками. В то же время, больше трети респондентов делают сбережения на «чёрный день» (38,3%).

Совершать дорогие покупки опрошенные предпочитают в кредит (28%) или копят самостоятельно (44,9%). Вместе с этим, некоторые опрошенные предпочитают занять у близких (11%) или продать что-то ненужное (16%).

Чуть больше трети россиян (35,5%) откладывают от 11000 до 15000 рублей в месяц, а каждый четвертый (25,9%) — от 16000 до 20000. Свыше 50000 рублей ежемесячно откладывают только 2,4% респондентов.

«Если раньше подработка ассоциировалась преимущественно с дополнительным заработком к основной работе, то сегодня у людей есть возможность выбирать подработку как альтернативу основной занятости, регулировать свою загруженность, график и, как следствие, размер дохода. И это позволяет временным работникам ставить разные финансовые цели: как, например, действительно заработать недостающую сумму денег, так и откладывать на крупные покупки или формировать подушку безопасности», — комментирует Анна Ларионова, директор по маркетингу Ventra Go!.

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