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Россиянка девять месяцев выплачивала мошенникам несуществующий кредит

В Красноярском крае женщина девять месяцев выплачивала несуществующий кредит

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Depositphotos

В Красноярском крае 61-летняя женщина девять месяцев выплачивала мошенникам кредит, которого не существовало. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, женщина какое-то время пользовалась кредитной картой одного из банков, а потом закрыла ее и удалила приложение финансовой организации. В начале ноября ей пришло СМС-уведомление с информацией о том, что у нее якобы есть задолженность.

Россиянка перезвонила по указанному в сообщении номеру, ей ответил неизвестный, представившийся якобы сотрудником банка. Аферист сообщил, что ей нужно «погасить проценты по кредиту», и предоставил счета, куда переводить деньги.

После этого женщина на протяжении девяти месяцев переводила средства на указанные счета, думая, что выплачивает проценты по кредиту. При этом ее задолженность не уменьшалась, и она позвонила на горячую линию банка, где ей сообщили, что долгов у нее нет.

Всего россиянка успела перевести преступникам 125 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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