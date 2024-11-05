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Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в 2025 году

«Ведомости»: стоимость нефти в 2025 году снизится на фоне роста добычи

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Martin Meissner/AP

Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в следующем году. По их мнению, рост добычи в США и странах соглашения ОПЕК+ приведет к снижению стоимости сырья, сообщают «Ведомости».

По данным экспертов, средняя стоимость нефти марки Brent в 2025 году составит $76 за баррель, что на 6% меньше уровня текущего года. Это следует из обзора консалтинговой компании Kept. Оценка дана на основе данных консенсус-прогноза более 50 аналитических компаний, агентств и инвестбанков.

Накануне генеральный секретарь ОПЕК+ Хайсам аль-Гайс заявил, что пик спроса на нефть не наступит в ближайшее время из-за постоянного роста мировой экономики. Глава ОПЕК+ опроверг прогнозы о повсеместной стагнации мировой экономики, отметив, что экономика Соединенных Штатов в 2024 году выросла на 2,8%. Он также подчеркнул позитивный рост экономики Китая, достигший 5%, и сделал вывод, что мировая экономика продолжает расти.

Ранее было названо условие подорожания нефти выше $90.

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