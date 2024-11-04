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В ОПЕК не ждут пика цен на нефть

Генсек ОПЕК считает, что пик спроса на нефть не наступит из-за роста экономики

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Shutterstock

Пик спроса на нефть не наступит в ближайшее время из-за постоянного роста мировой экономики. Об этом на энергетической конференции ADIPEC заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, передает ТАСС.

«Да, есть определенные препятствия, но картина не настолько негативная, как некоторые пытаются ее показать. Пика спроса не случится. У нас его не будет, потому что мир продолжает расти», — заявил аль-Гайс.

Он опроверг утверждения о том, что мировая экономика сталкивается с повсеместной стагнацией, приведя в пример рост экономики Соединенных Штатов на 2,8% за 2024 год. К такому же выводу о продолжении роста мировой экономики, как считает аль-Гайс, можно прийти, если обратить внимание на рост экономики Китая в 5%.

До этого страны ОПЕК+ приняли решение продлить сокращение добычи нефти.

1 ноября сообщалось, что минфин США ищет специалистов для ежедневного мониторинга цен на российскую нефть марок Urals и ESPO (ВСТО).

Ранее на Западе указали на угрозу мировой экономике от новых санкций против российской нефти.

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