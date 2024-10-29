Названо условие подорожания нефти выше $90

Нефть может подорожать до $92 за баррель к концу 2024 года в случае обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание The National со ссылкой на аналитиков Всемирного банка.

Если развитие конфликта приведет к сокращению предложения на мировом рынке нефти на 2% (2 млн баррелей в сутки), то ситуация будет схожей с последствиями конфликтов в Ираке в 2003 году и Ливии в 2011-м, отмечают аналитики.

Базовый прогноз предполагает, что средняя цена на нефть марки Brent в этом году составит $80 за баррель, а затем снизится до $73 и $72 долларов за баррель в 2025 и 2026 годах соответственно.

Накануне Brent потеряла 6%, опустившись до $71 за баррель.

Ранее прибыль British Petroleum рухнула до рекордно низких за четыре года $2,3 млрд.