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Снег покроет более 85% территории России 5 ноября

Вильфанд: территория России, покрытая снегом, со вторника составит больше 85%

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Depositphotos

Территория России, покрытая снегом, со вторника превысит 85%, однако к концу недели ожидается, что часть осадков начнет таять, и данный показатель снова сократится. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С завтрашнего дня более 85% территории будет покрыто снегом: весь Дальний Восток, Сибирь, за исключением юга Западной Сибири, Алтайского края. А также Северо-Западный и Центральный федеральные округа, там все регионы будут под снегом», — отметил синоптик.

По словам Вильфанда, уже к концу недели прогнозируется постепенное таяние снега. В частности, 7–8 ноября снег начнет исчезать в центральной части европейской России.

До этого директор прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что стабильный снежный покров в Москве может установиться примерно через месяц, в декабре. По его словам, вторник и среда, 5 и 6 ноября, будут самыми холодными днями на следующей неделе.

Ранее климатолог объяснил, почему число ураганов и циклонов в России будет расти.

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