Россиянам объяснили, как избежать долгов при использовании кредитной карты

Владельцам кредитных карт важно особенно следить за сроками завершения грейс-периода (льготного периода уплаты процентов) кредитной карты, чтобы не допустить появления долгов. Об этом рассказал директор банковского института ВШЭ Василий Солодков, передает Pravda.Ru.

«В этот период расчеты по кредитной и дебетовой карте практически одинаковы: вы пользуетесь деньгами банка, а ваши собственные средства могут приносить доход, например, на депозите», — сказал эксперт.

По его словам, в случае, если не погасить задолженность за этот отрезок времени, заемщику нужно будет платить проценты. Он уточнил, что они могут быть больше, чем проценты по обычному банковскому кредиту, что снижает выгодность кредитки.

Исследование «Скоринг Бюро» до этого показало, что россияне стали тратить больше трети одобренного им бюджета по кредитным картам. Согласно результатам исследования, покупатели стали активнее пользоваться кредитками для ежедневных трат. При этом россияне откладывают перевод накоплений с вкладов и счетов. Так, в августе используемая заемщиком часть лимита по кредитной карте увеличился на 1,9%, до 33,9%.

Ранее россияне продолжили отказываться от кредиток.