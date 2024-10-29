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ЦБ разрешил банкам делиться данными о долгах россиян

Банкам разрешили делиться данными о счетах клиентов для оценки долговой нагрузки

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Shutterstock/Champion studio

Банк России разрешил кредитным организациям обмениваться шифрованными данными о счетах клиентов для оценки их долговой нагрузки. Об этом сообщает РБК.

Это стало возможно за счет новой технологии для расчета показателя долговой нагрузки (ПДН). Речь идет о системе счет-скоринга от компании «Блумтех». Платформа позволяет обмениваться информацией о поступлениях на счета физлиц без нарушения банковской тайны.

«В целом в банковской системе отношение к данным о клиентах можно описать так: чем больше, тем лучше», — подчеркнула замдиректора департамента банковского развития Ассоциации банков России Елена Самохина.

Ожидается, что новая технология позволит кредитным организациям более эффективно отбирать платежеспособных клиентов.

Число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за последние два года. Тренд образовался на фоне затяжного периода ажиотажных выдач.

Ранее стало известно, на какие суммы россияне берут кредит.

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