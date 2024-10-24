На Украине увидели риск «языковой шизофрении» из-за двуязычия

Использование сразу двух языков без выделения приоритета для украинского порождает на Украине «языковую шизофрению», заявил уполномоченный по защите государственного языка в стране Тарас Креминь. Его цитирует «Новое издание».

«Двуязычие на Украине порождает такой феномен, как «языковая шизофрения»... Поэтому часть граждан продолжает ходить в церковь, которая ассоциируется с Русской православной церковью. Поэтому есть коллаборанты и люди, которые сдают украинские позиции», — высказался омбудсмен.

По мнению Креминя, в стране сложились условия для начала «наступательной украинизации», в ходе которой строго контролировать соблюдение языкового закона будут во всех сферах жизни.

В мае 2019 года на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», подписанный тогдашним президентом Петром Порошенко. Нарушение этого закона влечет штраф. Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку, образование, СМИ и сайты.

В октябре министр образования Украины Оксана Лисовая поддержала полный запрет русского языка в школах.

Ранее сообщалось об инциденте во Львове, где пассажира автобуса избили за разговор с матерью на русском языке.