Симоньян назвала ЕГЭ издевательством над нацией

Система ЕГЭ — это издевательство над нацией. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе марафона «Знание. Первые» в Сочи, ее слова передает РИА Новости.

«Как это выполнено, какие вопросы — это издевательство над детьми, над их родителями», — сказала она.

По ее мнению, вопросы, заданные в рамках ЕГЭ, часто не связаны со школьной программой.

«Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ?» — посетовала Симоньян.

ЕГЭ по литературе и истории журналист назвала «рулеткой».

Накануне заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что ЕГЭ дает возможность широкого выбора среди российских и зарубежных вузов.

До этого Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект от партии ЛДПР, который предлагал отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дать право выпускникам выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами.

В Госдуме отметили, что система ЕГЭ гарантирует объективность результатов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании.

Ранее были определены даты основного периода ЕГЭ.