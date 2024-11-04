Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Симоньян назвала ЕГЭ издевательством над нацией

Симоньян назвала систему ЕГЭ издевательством над нацией, детьми и их родителями

close
Виталий Аньков/РИА Новости

Система ЕГЭ — это издевательство над нацией. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в ходе марафона «Знание. Первые» в Сочи, ее слова передает РИА Новости.

«Как это выполнено, какие вопросы — это издевательство над детьми, над их родителями», — сказала она.

По ее мнению, вопросы, заданные в рамках ЕГЭ, часто не связаны со школьной программой.

«Это для чего делается? Чтобы свести с ума весь народ?» — посетовала Симоньян.

ЕГЭ по литературе и истории журналист назвала «рулеткой».

Накануне заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова заявила, что ЕГЭ дает возможность широкого выбора среди российских и зарубежных вузов.

До этого Госдума в ходе пленарного заседания отклонила законопроект от партии ЛДПР, который предлагал отменить обязательную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и дать право выпускникам выбирать между ЕГЭ и традиционными экзаменами.

В Госдуме отметили, что система ЕГЭ гарантирует объективность результатов и обеспечивает прозрачность получения аттестата о среднем общем образовании.

Ранее были определены даты основного периода ЕГЭ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами