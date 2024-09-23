Эксперт предложил справедливый размер пособия по уходу за ребенком

Пособие по уходу за ребенком для россиянок было бы справедливо рассчитывать исходя не из 40% компенсации утраченного заработка, а аналогично пособию по беременности и родам — 100%. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В настоящее время женщины стремятся после окончания периода по беременности и родам вернуться на работу, так как при нахождении в отпуске по уходу за ребенком значительно потеряют в сумме имеющегося в их распоряжении дохода. Практическое воплощение этого предложения позволит увеличить для работающих граждан минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 9227,24 рубля (примечательно, что сейчас установленный минимальный размер в твердой сумме превышает расчетное значение в 40% от МРОТ) до 19 242 рублей (100% минимального размера оплаты)», — пояснил экономист.

Он добавил, что максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится с 49123,12 рубля до 122 807,79 рубля.

По мнению Балынина, изменений подхода к выплате данного пособия для неработающих граждан не нужно: выплата установлена в твердой сумме с ежегодной индексацией.

Балынин оценил расходы на реализацию такого предложения в сумму около 300 млрд рублей. Учитывая, что этот год объявлен Годом семьи и тот факт, что в России есть проблемы с рождаемостью, реализация данной инициативы была бы хорошим элементом в комплексе мер по совершенствованию социальной поддержки семей с детьми, заключил экономист.

Как сообщало РБК, правительство может повысить размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет: с 2025 года его могут увеличить с нынешних 40 до 50% от среднего заработка, а в 2026-м — до 60%.

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