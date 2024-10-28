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В Уфе частично обрушилась крыша жилого дома

В Уфе во время ремонта на крыше жилого дома обрушилась часть кирпичной кладки

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Телеграм-канал «Видеодозор»

В Уфе на улице Ладыгина во время ремонта на крыше одного из жилых домов обрушилась часть кирпичной кладки. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

На камеры наружного наблюдения попал момент, как облако пыли поднимается в воздух, а за ним последовал громкий звук удара.

Как сообщили корреспондентам Ufa1.ru в МЧС, обрушился парапет на площади в 10 квадратных метров. В инциденте никто не пострадал. Также жильцов дома не эвакуировали.

Во время обрушения стоял сильный грохот, на несколько метров поднялись клубы пыли. Территорию дома изолировали лентой, на месте обрушения работают спасатели. По данным специализированных порталов, дом аварийным не признан.

Этой ночью на юго-западе Москвы потушили крышу жилого дома на Ленинском проспекте. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали жителей. Дептранс сообщил, что из-за произошедшего было перекрыто движение транспорта по дублеру Ленинского проспекта. Водителям порекомендовали выбирать пути объезда.

Ранее в Петербурге сгорела квартира из-за оставленного на зарядке ноутбука.

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