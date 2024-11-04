В Карелии стая собак искусала 13-летнюю девочку

В Карелии из-за нападения стаи бездомных животных пострадала 13-летняя девочка, сообщили в информационном центре СК России.

Председатель СУ СКР поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего в Сегеже. На днях мать потерпевшей рассказала, что 2 ноября стая бродячих собак напала на ее дочь возле спортивного комплекса. Животные искусали ребенка, помощь пострадавшей сначала оказала местная жительница, а затем школьницу доставили в медицинское учреждение.

В республиканском управлении СУ СК России сейчас проводят процессуальную проверку, ее ход стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.

В конце октября в Волгоградской области собака набросилась на девочку и порвала ей глаз. По словам местных жителей, ребенка забрали на скорой, после встречи с агрессивным животным у него остались рваные раны лица. Из-за стаи беспризорных животных, которые живут около магазина, весной было возбуждено уголовное дело. Убрать собак настойчиво просили продавцы и другие сельчане, они «писали обращения к генералу Бастрыкину, собрали почти 300 подписей», но трагедии избежать не удалось.

Ранее бродячая собака разодрала лицо 10-месячному младенцу в Краснодарском крае.