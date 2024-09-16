Бродячая собака разодрала лицо 10-месячному младенцу в Краснодарском крае

В Краснодарском крае бродячий пес набросился на младенца и прокусил ребенку лицо. Об этом сообщает пресс-служба краевого УМВД.

Инцидент произошел 15 сентября в СНТ «Ива» в Прикубанском округе, 10-месячная девочка пострадала от нападения бродячей собаки. При каких обстоятельствах произошло нападение неизвестно.

На снимках, размещенных родителями пострадавшей в сети, видно, что у ребенка пострадало лицо, подробности о состоянии младенца не сообщаются. Местные жители уверяют, что собаки в СНТ давно сбиваются в стаи, но никаких мер власти не предпринимают.

По факту произошедшего проверку проводят правоохранительные органы, личность ребенка устанавливается. Известно, что родители девочки с заявлением в полицию не обращались.

До этого сообщалось, что в Кстовском районе Нижегородской области алабай напал на ребенка, который шел по улице вместе с бабушкой. У пострадавшей женщины диагностировали открытую рану передней поверхности грудной клетки. Ребенка направили в детскую областную больницу с рваной раной головы. По предварительной информации, животное проживало на ферме в деревне, за алабаем должен был следить пастух.

Ранее в Подмосковье собака прокусила череп четырехлетней девочке, ребенок в реанимации.