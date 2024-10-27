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«Будут зашивать»: в Волгоградской области собака набросилась на девочку и порвала ей глаз

Под Волгоградом бродячая собака порвала девочке глаз и разодрала лицо

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Freepik

В Волгоградской области уличная собака напала на ребенка и порвала ему глаз, сообщает V1.RU.

Инцидент произошел в поселке Краснооктябрьский во дворе жилого дома на улице Олега Кошевого. По словам местных жителей, ребенка забрали на скорой, после встречи с агрессивным животным у него остались рваные раны лица. Кроме того, собака якобы порвала девочке глазной мешок.

«Ребенка забрала скорая, ему будут зашивать глаз», — сообщили очевидцы.

Они утверждают, что эта рыжая собака уже не раз вела себя агрессивно. Из-за стаи беспризорных животных, которые живут около магазина, весной было возбуждено уголовное дело. Убрать собак настойчиво просили продавцы и другие сельчане, они «писали обращения к генералу Бастрыкину, собрали почти 300 подписей», но трагедии избежать не удалось.

Ранее бродячая собака разодрала лицо 10-месячному младенцу в Краснодарском крае.

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