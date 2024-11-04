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Бывшему начальнику пермской колонии дали три года условно за растрату

СК РФ: экс-начальнику ИК-10 в Пермском крае дали три года условно за растрату

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Shutterstock

Бывший начальник пермской исправительной колонии ИК-10 признан виновным в растрате, суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2022 году обвиняемый вместе с пособниками организовал в исправительной колонии, расположенной в Чусовском городском округе Пермского края, безучетное производство изделий из древесины и пиломатериалов. Впоследствии продукция передавалась неким лицам «в качестве дара». Что это за лица и какова судьба подаренной продукции, в пресс-релизе не уточняется.

Действия экс-начальника ИК-10 были квалифицированы как растрата на общую сумму более 2 млн рублей. Уголовное дело «рассматривалось в отдельном производстве в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве».

В ходе предварительного следствия осужденный добровольно погасил материальный ущерб в размере 450 тысяч рублей. Кроме того, был наложен арест на его имущество в сумме около 800 тысяч рублей. В итоге суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

14 октября сообщалось, что бывшему вице-губернатору Ленобласти Михаилу Москвину дали четыре года колонии за взятку в размере 8,5 млн рублей и растрату средств регионального фонда защиты прав дольщиков на сумму не менее 330 млн рублей.

Ранее суд арестовал бизнесмена и экс-сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша по делу о мошенничестве и растрате.

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