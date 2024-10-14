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Бывшему вице-губернатору Ленобласти вынесли приговор

Бывшему вице-губернатору Ленобласти Москвину дали четыре года колонии за взятку

Бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Михаилу Москвину назначили четыре года в колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Помимо этого, экс-чиновнику запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 5 лет.

Прокурор ранее просил суд назначить Москвину 8 лет строгого режима и штраф в 27 млн рублей.

Экс-чиновника арестовали в марте 2023 года. По версии следствия, Москвин получил не менее 8,5 млн рублей в виде взяток. Также действия Москвина привели к растрате средств региональным фондом защиты прав дольщиков на сумму не менее 330 млн рублей.

В 2012-2015 годах Москвин занимал должность председателя комитета госстроительного надзора и госэкспертизы Ленобласти, затем с 2015 года был вице-губернатором области по строительству.

Пост главы представительства губернатора и правительства Ленобласти при правительстве России занял в 2021 году, ушел в отставку — в 2022-м.

Ранее суд арестовал бывшего мэра Сочи.

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