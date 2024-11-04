Британские СМИ пишут про панику на Украине

На Украине началась паника из-за возможности отключения света на 14 часов зимой. Об этом пишет британское издание Express.

«Ситуация действительно критическая, и я надеюсь, что международные партнеры окажут нам помощь как можно скорее. Я очень обеспокоена», — прокомментировала происходящее зампредседателя подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб.

При этом глава «Укрэнерго» обещал украинцам максимум восьмичасовые отключения света зимой.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей.

Ранее на Украине сообщили о пропаже света в Краматорске после взрыва в промзоне.