На Украине сообщили о пропаже света в Краматорске после взрыва в промзоне

Утром 5 октября в подконтрольном Киеву городе Краматорске произошел взрыв в районе промзоны, после чего в городе пропал свет. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Этим же утром назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал, что газораспределительная станция повреждена в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.

По словам Прокудина, под обстрел российской армии попали 14 населенных пунктов и город Херсон.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подразделения группировки «Днепр» ударили по ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.