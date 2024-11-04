В Якутии снегоход провалился под лед на реке, пассажиры пропали

В Оленекском районе Якутии снегоход с пассажирами провалился под лед на реке Оленек. Об этом сообщила региональная служба спасения.

По данным ведомства, накануне в ЕДДС Оленекского эвенкийского национального района поступило сообщение об обнаружении снегохода, который провалился под лед. Позже выяснилось, что 2 ноября на этом снегоходе отправились двое местных жителей, но их так и не нашли.

Сейчас на место обнаружения снегохода отправилась поисковая группа в составе участкового и трех местных жителей, чтобы искать пропавших пассажиров.

До этого в Москве очевидцу происшествия пришлось прыгнуть в ледяную воду, чтобы спасти девушек из затонувшего в Москве-реке автомобиля. Отмечается, что мужчина вытащил вторую девушку, откачал и передал спасателям. Как оказалось, это уже третье спасение на водах в портфолио парня — ранее он спас еще одну незнакомку, которая едва не утонула в водоеме.

Ранее в Красноярском крае грузовик с людьми утонул в реке.