В Красноярском крае грузовик с людьми утонул в реке, никто не выжил

На реке Чулым в Красноярском крае утонул грузовик с водителем и пассажиром. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, водитель, несмотря на запрещающие знаки, заехал на понтонный мост. Под тяжестью конструкция не выдержала, и машина рухнула в воду. Водитель и пассажир не смогли выбраться из кабины — их смогли достать только спасатели, но было уже поздно.

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге автомобиль упал в Неву, его пришлось спасать МЧС. Машину удалось достать с помощью автокрана.

До этого британская атомная подлодка с экипажем едва не утонула в Атлантическом океане. Подводная лодка готовилась выйти на патрулирование, когда приборы, указывающие ее глубину, перестали работать, в результате чего командиры решили, что она находится на ровном месте, хотя она все еще погружалась, пишет газета. Они вошли в «опасную зону», когда инженеры заметили второй датчик и подняли тревогу. Глубина и название судна не называются.

Ранее УАЗ с ребенком ушел под воду в Башкирии.