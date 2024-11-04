Россиянин два месяца сидел в турецкой тюрьме за фото в местном метро

Россиянина Валентина Пацовского посадили в тюрьму в Турции за то, что тот сфотографировал женщину в стамбульском метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 6 сентября во время поездки в стамбульском метро. Мужчина сделал фото, на которое попала одна из местных жительниц. Другой пассажир заглянул в телефон туриста и пришел в ярость от увиденного.

Пацовский ждал решения суда два месяца. В результате турецкое правосудие решило депортировать россиянина. По возвращении домой он рассказал об условиях заключения в Турции.

По его словам, турецкие тюрьмы похожи на колонии-поселения. Условия содержания там сложные, не каждый выдержит: администрация предоставляет заключенным грязный матрас, однако подушки приходится делать самостоятельно. В камере, куда разместили Пацовского, находились еще примерно 50 человек.

Однако были и обратные моменты, удивившие россиянина. Так, на его день рождения в камере накрыли праздничный стол.

Ранее в Таиланде турист из России угнал свой скутер у полиции при помощи болтореза.