На Украине сокращается доля граждан, готовых терпеть тяготы конфликта столько, сколько потребуется. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

В пресс-релизе отмечается, что подвижки в этом вопросе отмечены впервые с начала конфликта. До февраля 2024 года 71-73% украинцев стабильно отвечали, что они готовы терпеть тяготы конфликта, сколько потребуется. Однако в период с февраля до октября текущего года количество граждан, разделяющих это мнение, заметно сократилось – теперь таковых 63%.

Одновременно с этим втрое (с 4% до 12%) выросла доля неопределившихся, не давших четкого ответа на вопрос. По мнению специалистов института, эта тенденция «отражает рост в целом неопределенности будущего в глазах украинцев».

По данным КМИС, опрос проводился с 20 сентября по 3 октября, в нем приняли участие 989 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% — для показателей, близких к 25%, 2,5% — для показателей, близких к 10%, 1,8% — для показателей, близких к 5%, плюс некоторые отклонения в условиях конфликта.

31 октября сообщалось, что, согласно опросу, бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем президент страны Владимир Зеленский.

Ранее стало известно, что около 90% украинцев отметили рост коррупции в стране с 2022 года.