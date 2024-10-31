Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинцы доверяют Залужному больше, чем Зеленскому

«Фонд исследования будущего»: Залужному доверяют больше, чем Зеленскому

close
Reuters

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем президент страны Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской благотворительной организации «Фонд исследования будущего».

«Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, «скорее доверяют» – еще 37,5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не доверяют ему только 16,2%.

Главе военной разведки Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) полностью доверяют 20,8% жителей страны, «скорее доверяют» — 36,9%, не доверяют — 24% опрошенных.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому полностью или частично доверяют 49,2% опрошенных украинцев, при этом частично или полностью не доверяют 44,5%.

В октябре текущего года опрос Украинской социологической платформы показал, что почти 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране увеличился после февраля 2022 года. Из данных опроса следует, что 59,1% респондентов однозначно отметили увеличение коррупции, еще 30,2% считают, что коррупция скорее увеличилась.

Ранее Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине для «спасения Европы».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами