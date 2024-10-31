Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол Украины в Великобритании Валерий Залужный имеет уровень доверия среди жителей Украины выше, чем президент страны Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные опроса украинской благотворительной организации «Фонд исследования будущего».

«Наибольшее доверие ожидаемо получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, «скорее доверяют» – еще 37,5%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не доверяют ему только 16,2%.

Главе военной разведки Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) полностью доверяют 20,8% жителей страны, «скорее доверяют» — 36,9%, не доверяют — 24% опрошенных.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому полностью или частично доверяют 49,2% опрошенных украинцев, при этом частично или полностью не доверяют 44,5%.

В октябре текущего года опрос Украинской социологической платформы показал, что почти 90% граждан Украины считают, что уровень коррупции в стране увеличился после февраля 2022 года. Из данных опроса следует, что 59,1% респондентов однозначно отметили увеличение коррупции, еще 30,2% считают, что коррупция скорее увеличилась.

Ранее Залужный допустил мобилизацию женщин на Украине для «спасения Европы».