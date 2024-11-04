Россиянина задержали в Испании по подозрению в наркоторговле

Национальная полиция Испании задержала в Аликанте на юго-востоке страны двух человек по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов, передает ТАСС.

Отмечается, что в ходе рейдов удалось ликвидировать точку по продаже синтетических наркотических веществ, которая находилась в доме в центральном районе Аликанте. Были задержаны граждане Испании и России — 18 и 55 лет.

Расследование началось после того, как правоохранители узнали о существовании возможного места сбыта, где розничные партии наркотиков распределялись между несколькими людьми. Затем полицейские выяснили, что точкой руководили двое мужчин, отвечающие за снабжение наркотиками людей, пришедших за ними.

До этого сообщалось, что полицейские из Перу, переодевшиеся в костюмы Дэдпула и Росомахи, арестовали банду наркоторговцев во время Хеллоуина. Двое из них — рецидивисты, которых освободили из тюрьмы всего лишь два месяца назад.

Ранее киевские полицейские задержали группу наркодилеров, которые сбывали наркотики под видом военных.