Наркодилеров, маскировавшихся под военных, задержали в Киеве

Киевские полицейские задержали группу наркодилеров, которые сбывали наркотики под видом военных. Об этом сообщила полиция Киева в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наладил сбыт наркотиков и психотропов ранее судимый житель Киевской области. К незаконной деятельности он привлек двух знакомых, которые отвечали за сбыт товара.

Они продавали запрещенные вещества во время личных встреч за наличные, а чтобы отвести от себя подозрения, переодевались в военную форму. Всех членов преступной группы задержали.

Одного из наркоторговцев поймали, когда он пытался сбыть очередную партию психотропов. Из его машины полицейские изъяли 0,5 кг амфетамина. Остальных фигурантов задержали по месту жительства.

Во время обысков у них изъяли различные наркотические вещества, а также пистолет, гранату и патроны. Стоимость изъятых наркотиков составила 500 тыс. гривен (1 млн 175 тыс. руб.). Возбуждено уголовное дело.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

28 октября сообщалось, что в Россию из Польши пытались ввезти наркотики на 24 млн рублей.

Ранее в Колумбии арестовали туриста, пытавшегося провести 2 кг кокаина под сомбреро.