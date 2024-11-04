Россиянина посадили за нападение на участника СВО

На Алтае приговорили мужчину к одному году и одному месяцу тюрьмы за нападение на участника СВО в пьяном виде. Об этом сообщается на сайте мирового суда Алтайского края.

По данным суда, нетрезвый водитель несколько раз попытался обогнать автомобиль военного, но потерпел неудачу. После того, как участник СВО остановил свой автомобиль, оказалось, что он был знаком с мужчиной. Между ними завязалась перепалка, и пьяный правонарушитель нанес несколько ударов военному.

В суде потерпевший не присутствовал, поскольку во время заседания уже вернулся в зону СВО. Его интересы во время процесса представляла мать. Вступившего с ним в конфликт водителя осудили по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

До этого в Ростове-на-Дону мужчина побил участника СВО из-за девушки.

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