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В Ростове-на-Дону произошла драка с участием бойца СВО

«Ростов главный»: в Ростове-на-Дону мужчина побил участника СВО из-за девушки

В Ростове-на-Дону мужчина побил участника СВО из-за девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов главный».

По словам подписчицы канала, поводом для драки стало обращение мужчины в камуфляже к девушке. Что конкретно он сделал, не сообщается, однако молодой человек очень резко отреагировал на поступок в отношении возлюбленной и повалил предполагаемого бойца СВО на плитку, после чего нанес ему несколько десятков ударов руками и ногами.

Судя по кадрам с места событий, его девушка пыталась остановить избиение, хватая партнера за руки. Тем не менее, подписчица ростовского паблика обвинила ее в избиении лежачего мужчины.

До этого в Перми из-за массовой драки с участниками СВО задержали поезд до Абакана. В драке участвовали около 30 человек, отметили очевидцы. На фото также попали сотрудники ОМОНа и транспортные полицейские. В итоге дебоширов сняли с поезда.

Ранее в Башкирии произошла массовая драка с участниками СВО.

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