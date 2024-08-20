В Ростове-на-Дону произошла драка с участием бойца СВО

В Ростове-на-Дону мужчина побил участника СВО из-за девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «Ростов главный».

По словам подписчицы канала, поводом для драки стало обращение мужчины в камуфляже к девушке. Что конкретно он сделал, не сообщается, однако молодой человек очень резко отреагировал на поступок в отношении возлюбленной и повалил предполагаемого бойца СВО на плитку, после чего нанес ему несколько десятков ударов руками и ногами.

Судя по кадрам с места событий, его девушка пыталась остановить избиение, хватая партнера за руки. Тем не менее, подписчица ростовского паблика обвинила ее в избиении лежачего мужчины.

До этого в Перми из-за массовой драки с участниками СВО задержали поезд до Абакана. В драке участвовали около 30 человек, отметили очевидцы. На фото также попали сотрудники ОМОНа и транспортные полицейские. В итоге дебоширов сняли с поезда.

Ранее в Башкирии произошла массовая драка с участниками СВО.