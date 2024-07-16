В Забайкалье участник СВО получил три года условно за нападение на беременную девушку

В Забайкалье суд приговорил к условному сроку бойка ЧВК «Вагнер» по двум статьям — за нападение с ножом на беременную девушку и за хранение наркотиков в крупном размере. Об этом говорится в приговоре Приаргунского районного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

В январе текущего года участник СВО по фамилии Лашко, будучи пьяным, поссорился с беременной сожительницей и ударил ее ножом. Ссора произошла в спальне, за ножом Лашко сходил на кухню. После удара девушке в левое колено мужчина снял с себя футболку и перевязал сожительнице ногу, а потом позвонил в скорую.

Позже пострадавшая выкинула нож в печь — она призналась, что не хотела привлечения Лашко к ответственности. Обгоревшее лезвие полицейские нашли в печи.

Месяц спустя, в феврале, Лашко нашел в 10 метрах от дома дикорастущую коноплю. Он собрал растение, принес домой и самостоятельно изготовил из него «химку» для личного употребления. Остатки военный спрятал в рюкзак и хранил на веранде. Когда к нему в очередной раз приехали полицейские, он сам отдал им сумку с наркотиками и сдался.

На суде мужчина признал вину в совершении обоих преступлений. Суд счел смягчающими обстоятельствами его участие в военной операции, наличие государственных наград и наград ЧВК «Вагнер», а также его состояние здоровья.

Бойца приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. До вступления приговора в силу Лашко останется под подпиской о невыезде.

Вещественные доказательства (130 грамм марихуаны и сгоревший клинок ножа) суд постановил уничтожить.

Ранее сообщалось, что боец СВО заставил 13-летнюю девочку присылать ему нюдсы и получил условный срок.