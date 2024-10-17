Девочки-подростки догнали и избили 64-летнего инвалида, потому что им было скучно

В США пять девочек-подростков жестоко избили пожилого мужчину с инвалидностью, потому им было скучно. Об этом сообщает Fox News.

Нападение на 64-летнего Реджи Брауна, по обвинению в котором под суд попали пять девочек в возрасте от 12 до 15 лет, произошло в Вашингтоне 17 октября 2023 года. Вечером того дня свидетели сообщили в полицию, что на Джорджия-авеню лежит мужчина, полицейские прибывшие на место обнаружили избитого Брауна с травмами, несовместимыми с жизнью. На допросах школьницы признались, что избили его, потому что искали, чем бы заняться.

Как стало известно благодаря камерам видеонаблюдения, девочки присоединились к неизвестному мужчине, который пристал к Брауну на перекрестке. Вместе с ним они преследовали пострадавшего и догнали его. Школьницы предложили злоумышленнику помощь в избиении пенсионера, и тот принял их предложение. Самая младшая из компании записывала акт насилия на видео.

Запись, на которой группа пинала жертву и издевалась над ней, была рассмотрена в суде. На ней видно, что нападавшие продолжили избивать мужчину, когда у него появилась кровь, и стали смеяться над этим. Судмедэксперт доказал, что роковым для Брауна стал удар тупым предметом по голове, который вызвал кровоизлияние в мозг.

В итоге самая старшая из подозреваемых, 15-летняя девушка, была приговорена к трем годам тюрьмы за нападение с применением опасного оружия. Она и еще двое ее сообщниц, имена которых не разглашаются, также признали себя виновными в произошедшем. Остальным подозреваемым грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок до 21 года.

Ранее группа подростков избила пенсионера в Башкирии.