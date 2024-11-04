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Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ никогда не осуждала смертную казнь

Патриарх Кирилл: РПЦ не осуждает, но и не приветствует смертную казнь

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) никогда не осуждала смертную казнь «по закону», однако и не приветствовала эту меру наказания. Об этом на встрече с участниками программы «Время героев» заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его цитирует ТАСС.

По словам клирика, даже Иисус Христос не осуждал высшую меру наказания, хотя сам был к ней приговорен. Он также процитировал слова из Нового завета «Измите злаго от вас самех» («Извергните развращенного из среды вас»). Патриарх объяснил, что таким образом в Писании допускается возможность «убрать» преступника, если его никак нельзя изолировать от общества.

«Еще раз хочу сказать: церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону, но, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала», — заключил глава РПЦ.

В октябре патриарх Кирилл заявлял, что одним из вызовов для современной науки являются попытки «расчеловечивания» человека и проведения над ним экспериментов без его согласия. При этом клирик подчеркнул, что наука является великой силой, помогающей человеку понять окружающий мир.

Ранее патриарх Кирилл раскритиковал попытки русификации Хэллоуина.

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