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Патриарх Кирилл раскритиковал попытки русификации Хэллоуина

Патриарх Кирилл счел неуместными попытки русификации Хэллоуина

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Виталий Невар/РИА Новости

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл против попыток придать Хэллоуину российский оттенок. Об этом предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) заявил на заседании бюро президиума Всемирного русского народного собора, передает «Интерфакс».

Он обратил внимание, что в российских школах решили отмечать Хэллоуин, сменив название праздника на Велесову ночь.

Патриарх Кирилл счел это подменой ценностей и фальсификацией национальной истории. Он увидел в попытках русификации Хэллоуина «вызов подлинным ценностям Русского мира».

В четверг, 31 октября, стало известно, что по результатам опроса Skysmart, каждый десятый школьник (10%) планирует отмечать Хэллоуин в этом году. Наибольшей популярностью среди костюмов на Хэллоуин пользуются зловещий клоун и зомби — нарядиться в эти костюмы планируют по 23% российских детей и подростков соответственно. Наименьшей популярностью в этом году пользуется костюм призрака в белой простыне, его выбрали лишь 2% школьников.

Ранее выяснилось, что большинство родителей не беспокоит, что их дети используют подростковый сленг.

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