IT-специалист из Москвы ударил жену топором из-за семейного скандала

Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела после совместного отдыха с супругой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел, когда пара находилась в загородном коттедже. По данным источника, в какой-то момент 46-летний мужчина поссорился с женщиной. Она продолжала конфликт, москвич хотел, чтобы она перестала это делать. Что именно стало причиной серьезной ссоры, неизвестно.

Россиянин нашел на территории дома топор, погнался за супругой и нанес ей несколько ударов, после чего она замолчала. Позже мужчина попытался спрятать пострадавшую и вывез ее в лес, затем сообщил семье о том, что она якобы пропала. Россиянку объявили в розыск в тот же день.

Уже спустя несколько дней выяснилось, что супруг напал на «пропавшую» с топором, мужчину задержали, в отношении москвича возбудили уголовное дело.

Известно, что мужчина работает IT-специалистом. В семье двое сыновей, им 20 и 15 лет.

Ранее в Иркутской области мужчина облил горючим супругу с детьми и получил пожизненное.