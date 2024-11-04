Сын экс-зампреда правительства Прикамья, нелестно высказавшийся о Перми, вернулся в город

Нелестно высказавшийся о Перми сын бывшего главы города Алексея Демкина Илья вернулся на родину с Бали, сообщает «Коммерсантъ».

По данным газеты, Демкин-младший вернулся в Пермь еще в октябре, на своей странице в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал видео из местной кофейни.

Весной мужчина записал ролик из кафе на Бали, где категорично заявлял, что не намерен возвращаться в Пермь. Он показал подписчикам вид на тропические леса и горы и задал риторический вопрос: «На хрена мне Пермь?» Сообщалось, что незадолго до публикации скандального видео, которое сейчас уже удалено с личной страницы, сын российского чиновника продал свою квартиру в Перми.

В апреле видео, на котором отдыхающий на Бали Илья Дёмкин задался вопросом о бессмысленности возвращения на родину, получило широкий общественный резонанс. СМИ писали, что с марта 2022 года мужчина живет на острове в Индонезии. Согласно информации Mash, проживание на Бали он оплачивал со счетов крупного пермского застройщика «Торговый дом ПЗСП». В 2023 году выручка компании составила около четырех млрд рублей.

Уже 18 апреля, спустя неделю после публикации скандального видео, Алексей Демкин снял с себя полномочия и покинул должность зампреда краевого правительства, при этом заявив о желании продолжать свою профессиональную деятельность в Пермском крае. Чиновник отметил, что «осознает всю ответственность за высказывание своего сына».

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