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В ЦСКА заявили, что легенда «Барселоны» готов вновь извиниться за свои слова о России

Гендиректор ЦСКА Бабаев: если Пьянич кого-то задел, то он готов извиниться

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Пресс-служба ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что экс-игрок «Барселоны» Миралем Пьянич, который перешел в армейский клуб, вновь готов принести извинения за свои слова, сказанные о России. Его заявление приводит «РБ Спорт».

«Пьянич извинился за те слова или же он готов извиниться? Дословно он сказал то, что сказал, вы читали его слова. Мы уже обсуждали это. Если Миралем кого-то задел, то он готов извиниться», — заявил Бабаев.

В 2022 году Пьянич стал одним из тех, кто высказался о нежелании играть со сборной России по футболу. При этом он уточнил, что он не против поединка с Россией, однако не хочет идти против решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом, после перехода в ЦСКА игрок уже принес извинения за свои высказывания.

Пьянич дебютировал за ЦСКА в матче пятого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижним Новгородом», выйдя на замену на 85-й минуте игры. Матч завершился победой армейцев со счетом 2:0.

Контракт с 34-летним футболистом был подписан армейцами на год с возможностью продления. За сборную Боснии и Герцеговины полузащитник провел 115 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 29 голевых передач.

Пьянич находится в статусе свободного агента с начала июля. Последние два года он выступал за «Аль-Шарджа» из ОАЭ. Ранее в своей карьере он выступал за французский «Лион», испанскую «Барселону» и итальянские «Рому» и «Ювентус».

Ранее Пьянича назвали хорошим усилением для ЦСКА.

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