Вице-премьер Пермского края покинул пост после скандального инцидента с сыном

Зампред правительства Пермского края Алексей Демкин снял с себя полномочия и покинул должность после скандального видео своего сына с острова Бали. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу кабмина и слова Демкина.

«Осознаю всю ответственность за высказывание своего сына. Поэтому посчитал правильным написать заявление по собственному желанию. Благодарю коллег из правительства за ценный опыт совместной работы», — сообщил Демкин.

По его словам, он хочет продолжить свою профессиональную деятельность в Пермском крае.

До этого сын Демкина Илья записал видео с курорта на Бали, в котором заявил о бессмысленности возвращения на родину. На записи Демкин-младший сидит в одном из местных кафе и обращается к своим подписчикам. Свою речь он начинает с того, что его якобы часто спрашивают о планах вернуться в Пермь.

«Ребята, ну вот это мое утро субботы. На хрена мне Пермь?» — говорит сын вице-премьера Пермского края, показывая вид на тропические леса и горы.

Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс. Известно, что молодой человек с марта 2022 года живет в Индонезии.

Ранее в скандал попал депутат думы Курской области, который опубликовал в соцсетях видеопривет из Мексики.